Lanazione.it - Il caso Sollicciano. L’ex cappellano attacca: "Carcere abbandonato"

Leggi su Lanazione.it

Sunon intendendo placarsi i venti di bufera. Dopo l’ennesimo provvedimento del tribunale di sorveglianza che bacchetta l’amministrazione penitenziaria per le condizioni igienico-sanitarie del penitenziario, ancheVincenzo Russo torna sul tema dei diritti dei detenuti e sopratutto delle responsabilità dei vertici del dipartimento. "Nell’ultimo periodo ildiè senza direttore, a motivo di assenza per malattia", esordisce il religioso. "Questa mancanza non è qualcosa che si possa trascurare – continua –, dal momento che un luogo così gravato da preoccupanti problemi e questioni non risolte non può permettersi il lusso di rimanere senza riferimenti certi e soprattutto operativi". Sull’ultima sentenza commenta: "È intimato un termine di sessanta giorni all’amministrazione delper realizzare i numerosi interventi già programmati e necessari per intervenire a vari livelli".