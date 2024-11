Giovanna Botteri e l’escalation in Ucraina | L’Europa è già in guerra contro la Russia

Leggi su Open.online

«In due anni e mezzo siamo passati dall’invio all’di qualche casco al via libera ai missili a lungo raggio e alle mine anti-uomola. Ce ne rendiamo conto?». Sintetizza così l’impressionante strada fatta nel sostegno dell’Occidente all’dall’inverno 2022 ad oggi. La storica inviata diha dato pochi mesi fa l’addio alla Rai, raggiunta l’età della pensione, e oggi collabora con Massimo Gramellini al programma In Altre Parole su La7. E stasera, ospite in studio, ha fatto il punto sul significato deltra/Occidente andato in scena questa settimana. «è già inla», è la sua conclusione senz’appello. Il giornalista e conduttore ha qualche riserva e fa notare acome anche Angela Merkel riconosca nel suo libro in uscita come Vladimir Putin progettasse da tempo di attaccare l’e forse non solo.