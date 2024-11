Lanazione.it - Gandalf, il cavallo bianco lascia il borgo millenario e va in pensione

Siena, 23 novembre 2024 – Dopo oltre 20 anni, ilnoto per essere rimasto l'ultimo abitante di Gallena,della provincia di Siena, hato il luogo abbandonato per andare al Centro di recupero per cavalli maltrattati gestito da Ihp (Italian Horse Protection) a Montaione (Firenze).era stato l'unicodel suo branco che "aveva rifiutato di farsi prendere e portare via da Gallena quando gli eredi del proprietario delhanno trasferito tutti” gli altri.è il nome datogli dai cittadini di Siena Urbex, progetto fotografico che documenta i luoghi abbandonati. Dopo che lo hanno trovato, smagrito e malato, hanno lanciato appelli sui social network per salvarlo e Ihp - associazione italiana di tutela degli equidi - se ne è fatta carico in modo tale da poterlo curare evitando però catture e spostamenti traumatici.