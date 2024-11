Anteprima24.it - FOTO- Nargi onora i caduti del terremoto e rilancia sulla Giunta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa città di Avellino si è ritrovata, come ogni anno, davanti al Monumento deiin Guerra, nella ribattezzato Piazza 23 Novembre 1980, nei pressi del Duomo, in occasione della ricorrenza dell’Anniversario.“Il ricordo di quanto accaduto 44 anni fa è ancora vivo in noi- dice il sindaco di Avellino Laura- Una ferita mai rimarginata ed è per questo che è compito delle Istituzioni, del sindaco della città capoluogo ricordare insieme alla comunità le vittime del disastro della nostra Terra. L’impegno della mia amministrazione continua nel programma di recupero dei buchi neri già avviato dalla passata amministrazione dove svolgevo il ruolo di vice sindaco. Rivendico con forza e con orgoglio quello che abbiamo fatto in questi anni e voglio continuare con la mia squadra anche per la situazione dei prefabbricati pesanti, una cosa che mi sta particolarmente a cuore”.