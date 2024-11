Lanazione.it - Fortezza-Libertà, prigionieri in coda. Semafori, cantieri e corsie-imbuto. Il viaggio dei dannati lungo i viali

che ’spariscono’ improvvisamente, biciclette che passano con il rosso, motorini che scorrazzano a zig zag mentre si cambia corsia, auto in doppia fila. È dura la vita di chi deve spostarsi in macchina in città. E nella top list delle strade più toste ci sono proprio idi circonvallazione, che forse sarebbe ormai il caso di ribattezzare ’vicoli’, stritolati come sonno tra transenne e restringimenti. D’accordo: con la tramvia si impiega meno tempo per spostarsi ma non tutti possono permettersi di organizzare la propria vita intorno alle fermate dei mezzi pubblici, vuoi per appuntamenti di lavoro fissati da un capo all’altro di Firenze, vuoi perché le corse finiscono spesso a orari incompatibili con quelli di molte persone, e infine perché in tanti fanno lavori che obbligano a portarsi dietro materiali impossibili da trasportare a mano.