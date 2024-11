Oasport.it - F1, Max Verstappen batte Norris in qualifica e può festeggiare il quarto titolo mondiale già a Las Vegas

Le qualifiche del Gran Premio di Lassono andate in archivio con un risultato per certi versi abbastanza sorprendente infatti i due grandi protagonisti del2024 dovranno partire dalla terza fila in griglia. Stiamo parlando di Maxe Lando, gli unici ancora aritmeticamente in lizza per aggiudicarsi iliridato piloti.L’olandese della Red Bull, ormai ad un passo dalsigillo consecutivo dopo l’epica vittoria in rimonta sul bagnato a Interlagos, si gioca domani il primo match point della stagione e potrebbe chiudere i conti già sotto i riflettori della Strip con due round di anticipo. Il 27enne nativo di Hasselt si presenta alla gara di domani da leader della generale con un margine di 62 lunghezze su.Tra Lusail (in cui si disputerà anche una Sprint) e Abu Dhabi, negli ultimi due appuntamenti del campionato, verranno messi in palio un massimo di 60 punti.