F1 GP Las Vegas 2024 Leclerc | Un disastro mettere in temperatura le gomme

“Non sono mai riuscito a far funzionare le, peccato perché sono molto a mio agio con la macchina . Unquestein, fin dalle FP1. Ho provato a lavorare su quello ma senza trovare mai la strada giusta, una bella delusione per me, al contrario di Sainz che è riuscito a trovare la giusta finestra”. Così Charles, pilota della Ferrari commentando la quarta posizione in griglia conquistata al termine a Las.“Spero di essere competitivo in gara, dove dobbiamo cercare di stare davanti alla McLaren come fatto in Brasile – aggiunge il monegasco – Un po’ tutti i piloti hanno fatto fatica con queste temperature, come Hamilton che ha dominato le prime due libere e oggi per alcuni dettagli lo troviamo decimo. Dettagli che hanno fatto la differenza anche nella mia prestazione”.