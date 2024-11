Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: iniziano le qualifiche, Mercedes favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.02 In pista invece Russell, Perez e Piastri.7.02 Anche Norris e Verstappen temporeggiano.7.00 Ancora ai box le due Ferrari.7.00 Iniziate ledel GP di Lasdi F1. Nel Nevada sono le 22.00.6.56 La Q1 durerà 18 minuti. I peggiori 5 piloti in classifica verranno eliminati.6:54 Uno sguardo alle condizioni meteo: cielo sereno sopra il tracciato di Las; la temperatura dell’aria è di 12 gradi, mentre quella dell’asfalto di 15. Umidità al 25%. 941m mb la pressione6:50 Verstappen a Sky Sport Italia: “Non credo di poter lottare per la pole, non siamo abbastanza veloci nel rettilineo. Speriamo di poter essere vicini per fare bene domani“. Verità o bluff?6:47 Sono tanti gli spunti di d’interesse in vista delle: lariuscirà a confermarsi? Quale ruolo avranno le scie? La Ferrari ha giocato davvero a carte coperte fino a questo momento? Tra pochissimo la risposta.