Oasport.it - Coppa Davis 2024, Italia-Australia: gli accoppiamenti. C’è Berrettini, poi tocca a Sinner

Leggi su Oasport.it

Sono stati svelati pochissimi minuti fa gliufficiali per, semifinale dell’edizionedi. Filippo Volandri e Lleyton Hewitt hanno diramato le loro scelte per il secondo confronto consecutivo dalle rispettive panchine (in campo si sono affrontati una sola volta, con successo di Rusty a Wimbledon 2006).Ad aprire la sfida ci sarà un confronto totalmente inedito, quello tra Matteoe Thanasi Kokkinakis. Cambia la prospettivana, dunque, con il romano a sostituire Lorenzo Musetti come primo singolarista. I due giocatori non si sono mai affrontati fino a questo momento. Kokkinakis, che ha un record di 8-7 ined è coetaneo di, quest’anno nella competizione ha sconfitto il francese Arthur Fils, il ceco Jakub Mensik e poi Ben Shelton nella sfida contro gli USA.