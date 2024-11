Formiche.net - Cono Sur, l’importanza del partenariato con l’Italia. L’analisi di Blasetti

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha recentemente concluso un importante viaggio in Sud America, centrato sulla partecipazione al G20 a Rio de Janeiro, ma anche su incontri bilaterali con due importanti leader regionali: Javier Milei, presidente dell’Argentina e Luiz Inacio Lula da Silva, presidente del Brasile. Il viaggio di Meloni è stata l’occasione per discutere di partnership strategiche con Buenos Aires e Brasilia, ma anche per parlare del discusso accordo Ue-Mercosur.Al G20: transizione energetica e cooperazione multilateraleIl recente vertice del G20 ha rispecchiato molte delle priorità storicamente promosse dal presidente brasiliano Lula, mettendo al centro temi cruciali come la lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà, la lotta alle disuguaglianze sociali e la rinegoziazione del debito estero per i Paesi in via di sviluppo.