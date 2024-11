Zonawrestling.net - AEW Full Gear 2024 – Preview

L’AEW torna al Prudential Center di Newark, New Jersey per la sesta edizione di, uno dei pay-per-view più attesi dell’anno. Il main event vede Jon Moxley difendere l’AEW World Championship contro Orange Cassidy in quello che promette di essere un violento confronto tra il leader dei Death Riders e l’anti-eroe più amato dal pubblico AEW.Ma non è solo il main event a catturare l’attenzione: il debutto di Bobby Lashley contro Swerve Strickland, il confronto tra ex amici Will Ospreay e Kyle Fletcher, e la continua saga tra Hangman Page e Jay White sono solo alcuni dei match che potrebbero rubare la scena. La card è impreziosita da ben quattro match titolati, tra cui un’interessante sfida a quattro squadre per i Tag Team Championship. Con dieci match annunciati, incluso quello del pre-show Zero Hour, speriamo in una serata ricca di azione e colpi di scena.