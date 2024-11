Anteprima24.it - Ztl in Costiera, non sarà l’unica novità per la viabilità

Tempo di lettura: 2 minutiUn punto di partenza sul percorso della sicurezza per i turisti e cittadini ma anche un punto in più per la vivibilità dei residenti dellaamalfitana. Così, in una conferenza stampa al Comune di Vietri sul Mare, questa mattina, è stata definita la Ztl Costa d’Amalfi. Alla presenza del deputato Piero De Luca che l’ha presentata e ne ha ripercorso le tappe più importanti, la legge rappresenta una battaglia avviata insieme ai sindaci su richiesta dei territori già nel 2022 con due proposte di legge, a maggio e a novembre 2022, oltre ad un emendamento nel 2023 che è stato rigettato . Presenti all’incontro i primi cittadini Giovanni De Simone di Vietri sul Mare, Fortunato della Monica di Cetara, Andrea Reale di Minori, Paolo Vuillimier di Ravello sono state annunciate le importantigià a partire dalla prossima estate su cui si comincerà a progettare da subito per non farsi trovare impreparati.