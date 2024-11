Lapresse.it - Violenza donne, commissaria Accardo: “Denuncia è atto di coraggio”

“La Polizia di Stato è impegnata da anni per contrastare il fenomeno delladi genere, in tutte le sue declinazioni, da quella fisica a quella psicologica a quella economica. Abbiamo il dovere di sostenere quelleche hanno ildire. Laè undi, molto spesso lehanno paura, vergogna e timore di subire ritorsioni su di se e sui propri figli”. Così a LaPresse laCapo della Polizia di Stato, Elisabetta, portavoce della questura di Roma, sulle attività della Polizia rispetto ai reati da Codice Rosso, con particolare riferimento alladi genere.“L’operatore di Polizia” – continua la funzionaria della questura di Roma – “a cui si affidano le vittime ha il dovere di rispondere a quella richiesta di aiuto per evitare che, oltre a quel dolore subiscano anche quello dell’indifferenza, della superficialità o anche semplicemente quello dell’attesa”.