Anteprima24.it - Villa di Briano abbraccia Gabriella, campionessa del mondo di kickboxing

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUna grande affermazione. La giovanissimaIovine ha conquistato, in vari incontri disputatisi tra il 24 ed il 27 ottobre, il titolo dideldiW.T.K.A. 2024 a Massa Carrara.Il prodotto della fucina sportiva di Daniele e Vincenzo Luciano, fondatori della “Luciano International Team” che è vero fiore all’occhiello della realtà sportiva aversano e negli ultimi periodi alla ribalta alta per i risultati ottenuti dai suoi atleti sui ring, è stata premiata presso la sala polivalente del comune dididal sindaco Luigi Della Corte ed alla presente dei deputati di Fratelli d’Italia, On. Gerolamo Cangiano e On. Marco Cerreto. Alla studente di ingegneria è stata consegnata una targa per il grande risultato ottenuto.“Questo rappresenta persolo il punto di partenza di una lunga e luminosa carriera neldello sport e della sua disciplina – scrive il sindaco Della Corte sui suoi profili social – Il suo percorso è, certamente, da esempio per tanti giovani ed adolescenti che, molto spesso, purtroppo, hanno la sfortuna di essere protagonisti di atti di violenza come avvenuti negli ultimi tempi a Napoli e nelle zone limitrofe”.