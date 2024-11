Ilfattoquotidiano.it - Usa, dopo il ritiro di Gaetz Trump nomina Pam Bondi ministra della Giustizia: ex procuratrice della Florida, è stata suo avvocato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È Pam, ex, la nuovain pectoreta dal presidente eletto Usa Donaldildi Matt, travolto da un’inchiesta penale per reati sessuali., sostenitrice di lunga data di, èuno dei suoi avvocati durante il primo tentativo di impeachment subito alla Casa Bianca, quando il tycoon fu accusato di abuso di potere per aver tentato di condizionare il sostegno militare all’Ucraina al fatto che le autorità di Kiev fornissero documenti compromettenti su Joe Biden, allora candidato democratico alle presidenziali 2020. La futura, insieme ad altri repubblicani, manifestò poi a supporto del presidente eletto al processo nei suoi confronti per i pagamenti in nero all’attrice porno Stormy Daniels, concluso a maggio con la condanna per 34 capi d’accusa.