"Un tavolo di confronto tra le province Ascoli e Fermo"

La crisi Beko ha messo in fermento gli animi in Comune, Provincia e Regione e tra le proposte c’è anche quella di undiinterprovinciale. La Provincia diesprime preoccupazione: "Rinnoviamo – scrive il presidente Sergio Loggi – l’impegno ad essere al fianco delle istituzioni, dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali per attivare, nell’ambito delle proprie competenze, ogni possibile azione volta a scongiurare una gravissima crisi per la coesione sociale ed economica del Piceno e delle realtà coinvolte in altre aree del Paese. In tale prospettiva, è mia intenzione convocare, a breve, un Consiglio Provinciale aperto per promuovere uncon tutte le forze. Al Governo nazionale e alla Regione chiediamo di agire immediatamente utilizzando tutti gli strumenti possibili, compreso il golden power, affinché l’azienda riconsideri questa drastica decisione".