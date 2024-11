Iodonna.it - Un piccolo gesto al supermercato, come comprare un pacco di pasta e una shopper in cotone, serve a contribuire ai progetti Differenza Donna

Undie unainper aiutare le donne vittime di violenza. Sugli scaffali dei supermercati Coop, fino al 25 novembre, è possibileaiacquistando laa edizione limitata (con il gioco grafico della parola “” che si trasforma in “Basta”) e la borsa dedicata firmata dalla fumettista attivista Anarkikka, due prodotti pensati per lanciare “Il silenzio parla”, campagna di informazione e sensibilizzazione in vista del prossimo 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“. Berrettini e Tamberi in campo contro la violenza sulle donne X Leggi anche › #NessunaScusa, le iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne 2024 La campagna Coop contro la violenza sulle donnePer ciascunavenduta, 50 centesimi verranno devoluti ai, l’associazione che aiuta e assiste le donne vittime di violenza e che l’associazione che gestisce il 1522, il numero antiviolenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità.