Lanazione.it - Un Mediterraneo di pace e un mare di storie ai Musei del Sorriso

Leggi su Lanazione.it

“Per undi, undi” a Lucca e “Dialoghi degli dei” a Capannori per il terzo festival “Idel”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Stamani alle 10.30 a Palazzo Ducale, a cura del Museo Paolo Cresci per la Storia dell’Emigrazione Italiana, Michele Neri racconta “Per undi, undi” per piccoli e grandi spettatori. Tante, curiose, strane e divertenti, per ogni sponda su cui arriva il nostro bastimento. Conoscere e apprezzare la diversità per crescere e non avere paura di ciò che viene da lontano. Ascoltare, tradizioni e usanze che ritroviamo anche vicino a noi, per accorgersi che, come le persone, anche leviaggiano.