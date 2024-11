Linkiesta.it - Trump scarica Gaetz e sceglie Pam Bondi, già procuratrice della Florida

Leggi su Linkiesta.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha nominato Pam, exgeneraledal 2011 al 2019, come nuova ministraGiustizia.«Durante il suo mandato come, Pam si è impegnata attivamente per combattere il traffico di droga e ridurre il numero di vittime causate dall’abuso di fentanyl. Ha svolto un lavoro straordinario», ha dichiaratosul suo profilo social di Truth, annunciando la nomina. La scelta diè arrivata in seguito al ritiro di Matt, coinvolto in uno scandalo a sfondo sessuale.«Per troppo tempo, il Dipartimento di Giustizia è stato utilizzato contro di me e contro altri esponenti repubblicani. Ma questo non accadrà mai più. Pam riporterà il Dipartimento ai suoi principi fondamentali, ovvero combattere il crimine e garantire la sicurezza dell’America.