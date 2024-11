Udine20.it - Trieste: vittima della caccia, Federcaccia: “Fatto drammatico ma episodi in calo”

La Federazionetori del Friuli Venezia Giulia, l’Enal, l’Arcie tutti i loro associati sono vicini alla famiglia, ai parenti ed amiciDenise per il tragico evento di cui è stata. Purtroppo, è accaduto unche lascia costernato l’intero mondo venatorio. Siamo consapevoli che la nostra è un’attività che ha in sé insiti elementi di pericolosità e che richiede a tutti i praticanti, adeguata formazione, diligenza, prudenza, consapevolezza e tanto buon senso ma purtroppo, alle volte, tutto questo non basta. E’ indiscutibile però che negli anni il movimento deitori ha dato grandi segnali di maturità in termini di sicurezza se si pensa che il numero degli incidenti e soprattutto quelli con eventi luttuosi sono drasticamente diminuiti.