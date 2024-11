Ilrestodelcarlino.it - Shopping natalizio, il San Marino Outlet si accende. Da domani alla Befana albero e pista del ghiaccio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si accendono le luci di Natale a SanExperience che, dae fino al giorno della, si trasformerà in un luogo magico per fare acquisti e vivere a pieno lo spirito. Lo start ufficiale è fissato percon l’accensione del grandenella Welcome Plaza e delle luminarie, al culmine di un pomeriggio che vedrà protagonisti ‘I sognatori di bolle’. Milioni di minuscole bolle iridescenti scenderanno dal cielo come magici fiocchi di neve. Oltrenevicata di bolle, ogni ora, a partire dalle 16 e fino alle 18, per le vie dell’ci sarà uno show itinerante con gli artisti delle bolle pronti ad incantare i visitatori.partiranno anche le due attrazioni principali del Natale. Dopo il grande successo dello scorso anno, nella Event Plaza torna ladida 200 mq.