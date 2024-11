.com - Roma, centro antiviolenza del Gemelli “Sos Lei”: in 18 mesi aiutate 113 donne

Un panchina rossa da oggi al Policlinicodicontro la violenza sulle. Un simbolo accompagnato dai fatti, quelli del“Sos Lei” che in 18di attività ha ricevuto oltre 650 contatti telefonici e aiutato 113, supportate dal punto di vista legale e psicologico per uscire da contesti di violenza. Dati diffusi in occasione del convegno “La violenza sulle: oltre la notizia” con esperte, medici, artiste e giornaliste in corso quest’oggi al Policlinico, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro ledel“Sos Lei”: in 18113Il“Sos Lei” del Policlinico, nato grazie alla partnership fra Windtre, Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs e Associazione Assolei, opera dal 1° marzo 2023, in sinergia con le forze dell’ordine, con le quali collabora per la redazione delle denunce e la ricerca, se necessario, di case rifugio.