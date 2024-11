Gaeta.it - Raccolta fondi per un pulmino alla cooperativa Arca di Noè: sostenere l’inclusione sociale

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Noè di Bologna è in cerca di unutile a trasportare persone fragili e con disabilità verso le loro attività lavorative. Questo mezzo rappresenta un elemento cruciale per facilitare il percorso di inclusione che l’organizzazione persegue ogni giorno. Per finanziare l’acquisto del veicolo, è stata avviata una campagna sulla piattaforma ideaginger.it, con l’obiettivo di raccogliere 8 mila euro.di Noè e la sua missione di inclusioneFondata nel 2001,di Noè si è dedicatapromozione dellavorativa per persone con disabilità e fragilità. Essendo una realtà operante nel territorio di Bologna e provincia, lagestisce diverse iniziative, tra cui il B-Lab, un laboratorio socio-occupazionale situato a Granarolo dell’Emilia.