Punkcake in semifinale a X Factor | avanti con ‘Gloom’

AREZZO –ina Xconina X2024. La band aretina in squadra con Manuel Agnelli supera il ballottaggio nella serata degli inediti del talent Sky condotto da Giorgia. E volano incon la squadra di Achille Lauro al completo: Patagarri, Les Votives e Lorenzo Salvetti.Con Mimì, loro compagna nel team Agnelli.Con Francamente, team Jake La Furia. Eliminata Lowrah, rimane senza concorrenti Paola Iezzi.che avrà ospite Gazzelle. Sono stati i Coma Cose invece gli ospiti del quinto live dedicato agli inediti.E ihanno presentato il loro inedito ‘Gloom‘.Quindi nella seconda manche con Maps degli Yeah Yeah Yeahs con Sonia Picchioni in abito da sposa protagonista vocale per decisione di Manuel Agnelli.