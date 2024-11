Liberoquotidiano.it - Mo: Furfaro, 'governo spaccato, Salvini dice cose fuori dal mondo'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Ci sono tre ministri dello stessoche dicono trediverse. E ce n'è uno in particolare, ossia Matteo, chedal. 'Netanyahu è benvenuto in Italia, la scelta della Corte Penale Internazionale è politica', ha dichiarato. E fa davvero tenerezza che a dirlo sia lui. Lui che, sull'uccisione di Navalny, disse di aspettare che a fare chiarezza fossero i giudici russi, celebri per la loro indipendenza". Così sui social il deputato democratico Marco."Ricapitolando: Matteodisprezza i giudici italiani, non si fida di quelli europei, ritiene dei filo-terroristi quelli internazionali ma nutre fiducia per quelli russi. Siamo alla follia di un leader che, nella speranza di sopravvivere politicamente, neormai di ogni.