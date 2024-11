Latuafonte.com - Mia (2023) come finisce: qual è il messaggio, spiegazione finale

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 12:59 pm by RedazioneMia è un film italiano del, diretto da Ivano De Matteo. Si tratta della pellicola che vede protagonista l’attore Edoardo Leo. La trama segue una 15enne, Mia, che viene aiutata da suo padre ad allontanarsi da un ragazzo manipolatore, per ricominciare a vivere. Ma ecco che, per vendicarsi, il giovane decide di distruggerle la vita. A questo punto, il padre si dice pronto a tutto pur di vendicare la figlia.Mia con Edoardo Leo:è ildel filmLeggi anche: Inganno mortaledel filmIl film ruota intorno all’amore ossessivo e morboso, che minaccia la serenità di una ragazza, lae subisce violenza fisica e psicologica. In tutto questo, si inserisce un padre, ma che ruolo ha in tutto questo? Un papà può davvero proteggere i propri figli dasiasi pericolo e dai dolori che causano alcune situazioni? Questo è ildel film, che ruota intorno a un dramma familiare ricco di tensioni.