Londra evacuato il terminal sud dell’aeroporto di Gatwick | Incidente di sicurezza

È statoin via precauzionale ma in seguito a unlegato allailsuddidi. Centinaia di passeggeri sono stati fatti uscire dall’edificio mentre è in corso una operazione delle forze di polizia e. L’allarme è scattato intorno alle 10 quando il personale ha fatto allontanare i passeggeri in transito e chiuso l’area. Contemporaneamente sono state chiuse le fermate dei servizi ferroviario per l’aeroporto, ilExpress. Sul posto sono arrivati gli artificieri per iniziare la bonifica dele assicurarsi che non vi siano minacce. «La polizia è stata chiamata alSuddialle 8.20 di venerdì in seguito al ritrovamento di un presunto articolo proibito nel bagaglio», la nota della polizia del Sussex riportata dalla Bbc, «per garantire ladel pubblico, del personale e degli altri utenti, è stato predisposto un cordone di».