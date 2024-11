Lanazione.it - L’abbraccio a Mario Maffei: "Cureremo noi la tua ’Montagna’"

Era piena all’inverosimile la millenaria Pieve di Monti: una folla commossa e composta giunta da ogni angolo di Lunigiana ne riempiva ogni angolo, ogni minimo spazio. Tutti giunti per dare l’estremo saluto terreno a, 71 anni, l’ideatore di ’Montagna Verde’, portato via tragicamente da un drammatico incidente. A celebrarne le esequie, a sorpresa, è giunto da Massa il vescovo Monsignor FràVaccari, accompagnato dal vicario don Marino Navalesi, con una decina fra preti e diaconi. Una decisione , una scelta appropriata quella della venuta della massima autorità ecclesiastica diocesana ad officiare il funerale di una persona non certamente comune, come. Molti pure gli amministratori, iniziando dal senatore Fausto Giovannelli, presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il sindaco di Licciana Enzo Martelloni, Roberto Valettini di Aulla, Antoniodi Comano, Claudio Novoa di Mulazzo, Matteo Mastrini di Tresana ed altri ancora; erano pure presenti i dirigenti scolastici dell’Istituto ’Galilei’ di Carrara, dove aveva insegnato.