La voce di Salvatore Sassu un insegnamento per tutti

Un mondo nuovo, irripetibile, colmo di gioia nel fare musica. Una traccia scritta di un affresco di vita musicale raccontato tra le pagine di un libro del Maestro Andrea Zepponi, dedicato proprio a, Baritono e Maestro di canto che verrà presentato domani alle ore 17 al Conservatorio. "L’idea di scrivere questo libro mi è venuta un anno fa durante il concerto in onore di. Io devo abbastanza al Maestro che ha introdotto nel conservatorio ladel “Controtenore“, una vocalità che prima non esisteva anzi veniva sentita come qualcosa di fuori luogo – afferma Andrea Zepponi, autore del libro –. Non solo ha individuato la possibilità di far studiare questo tipo di voci ma è stato proprio un precursore quando il Conservatorio cambiò e divenne una vera università. Andava fuori dagli schemi di quell’epoca ma allo stesso tempo era assolutamente in linea con le nuove tendenze di ricerca del Conservatorio.