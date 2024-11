Gaeta.it - La transizione digitale dei comuni italiani: opportunità e sfide nella modernizzazione dei servizi

Facebook WhatsAppTwitter La digitalizzazione rappresenta una grandeper i, permettendo loro di modernizzare ie migliorare l’accesso per letà. La testimonianza di esperti del settore sottolinea l’importanza di collaborazioni tra enti pubblici e privati nel facilitare questo processo. Durante l’Assemblea dell’Associazione Nazionalea Torino, il tema è stato al centro di un dibattito che ha evidenziato il ruolo cruciale delle nuove tecnologie nel supportare piccole e medie imprese e nel promuovere la formazione nelle scuole.Il ruolo dei partenariati pubblico-privatiNegli ultimi anni, isi sono trovati a dover affrontare la sfida della digitalizzazione, un processo che non solo mira alladei, ma che richiede anche una strategia ben definita per permettere una piena inclusione delle varietà.