La 1000 miglia in scena con Gioele Dix: tutto pronto per la prima di ‘Andavamo a mille’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Debutta innazionaledi e conDix, nuova produzione del Centro Teatrale Bresciano realizzata conSrl. Dix torna a collaborare con il Ctb con un progetto dedicato a una competizione unica: la, la gara di regolarità per auto storiche più importante al mondo, nata e cresciuta nella città di Brescia e oggi fenomeno cult per tutti gli appassionati di auto d’epoca. Con il suo inconfondibile stile, racconta gli ultimi cento anni della nostra storia attraverso lo sguardo di chi ha partecipato alla Corsa più bella del mondo. L’artista porta il pubblico con sé in un percorso libero e vivissimo nella grande storia degli ultimi cento anni, vista tramite le vite degli uomini e delle donne che hanno attraversato questa competizione unica al mondo.