Ilgiorno.it - Identificati gli autori della rissa. Sei denunciati per via Dante

Sei persone, tutte di nazionalità egiziana, sono state identificate e denunciate dalla polizia locale di Vigevano peraggravata, in ordine all’episodio avvenuto nella prima serata di sabato nella centralissima via. Un vero e proprio scontro che ha coinvolto almeno undici persone, cinque appartenenti alla stessa famiglia. Le indagini, condotte dagli agenti del corpo guidato dal comanGiuseppe Calcaterra, hanno potuto avvalersi delle immagini delle telecamere di videosorveglianzarete pubblica e di quelle installate nella zona, che hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Intorno alle 21 in via, vicina a piazza Ducale, si sono ritrovate cinque persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, quando all’improvviso è sopraggiunto un gruppetto di connazionali con i quali è avvenuta una prima discussione.