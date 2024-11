Fiumicino, al via i contributi per i servizi educativi dell’infanzia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 novembre 2024- L’Avviso pubblico ha come oggetto l’erogazione di Buonio alle famiglie finalizzati all’abbattimento dei costi della retta di frequenza per l’accoglienza dei bambini (3-36 mesi) presso inel territorio della Regione Lazio, per l’Anno Educativo 2024- 2025. Il presente intervento prevede una procedura di partecipazione “a sportello”: le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili o comunque fino al termine ultimo di presentazione delle domande il 30/06/2025 e saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. Isaranno erogati direttamente ai richiedenti ammessi a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento delle rette mensili e di una frequenza mensile minima di 5 giorni.