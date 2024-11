Thesocialpost.it - “È stato lui”. Margherita trovata morta in casa: la svolta nelle indagini dopo la tragedia

Leggi su Thesocialpost.it

Colombo, una donna di 73 anni, è stata assassinata. Il suo corpo èrinvenuto lunedì mattina nella suaa Cassina Valsassina (Lecco), accanto al figlio di 48 anni, Corrado Paroli, che si trovava a terra indi incoscienza e versava in condizioni critiche.Leggi anche: La Germania prepara un piano segreto in caso di guerra con la RussiaQuesta è la conclusione a cui sono arrivati gli investigatorialcuni giorni die l’autopsia effettuata ieri sul corpo della vittima.Questa informazione è stata fornita poco fa dal procuratore capo Ezio Domenico Basso presso il Palazzo di giustizia di Lecco. Nei confronti del figlio, attualmente in terapia intensiva presso l’ospedale di Lecco, èemesso un decreto di fermo per omicidio volontario, aggravato dalla relazione di parentela.