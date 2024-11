Iodonna.it - Dai costi di un check-in aereo che lievitano all'"invito" a pagare in contanti dal tabaccaio: come consumatori ci troviamo molto spesso a subire le pratiche scorrette di aziende e fornitori. Fastidi (o truffe) che potremmo evitarci se fossimo più preparati

Negli ultimi decenni le leggi a tutela deisi sono moltiplicate ma, evidentemente, non basta: troppe persone affrontano ancora ogni giorno problemi con prodotti e servizi per mancanza di informazioni corrette, molte delle quali possono essere archiviate. Dal sondaggio Ipsos “Ie i loro diritti” (2022) ben tre italiani su quattro hanno avuto almeno un’esperienza negativa cone in un caso su tre non sono riusciti a risolvere il problema. Lino Banfi contro le: lo spot con i Carabinieri per tutelare i nonni d’Italia X Leggi anche ›online: dai facili guadagni al lavoro dei sogni Nasce il CollettivoconsapevoliDi qui il progetto del CollettivoConsapevoli, creato da Eleonora Brianzoli, laureta in giurisprudenza e specializzata in diritto del consumo (è stata consulente e Complaint Manager per il servizio di supporto legale di una delle maggiori associazioni diin Italia).