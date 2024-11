Lortica.it - Conflitti e potere: le famiglie Strozzi e Medici tra Medioevo e Rinascimento

Nel 1343, a Firenze, venne imposto un prestito forzoso noto come prestanza, ideato su consiglio di Pier Saccone Tarlati, fratello del vescovo Guido Tarlati e figura di spicco nell’amministrazione cittadina. Questo provvedimento colpì in modo diseguale lefiorentine: glidovettero contribuire con 2.063 fiorini, mentre isolo con 304.Fu solo nel 1397 che Giovanni di Bicci de’fondò il Banco dei, segnando l’ascesa economica della sua famiglia. Tuttavia, già agli inizi del Quattrocento, glierano noti per i loro prestiti a papi, re enobiliari, consolidando una posizione di prestigio finanziario. Le dueentrarono presto in concorrenza: glipotevano vantare 93 priori, 16 gonfalonieri e un cardinale tra i loro membri, mentre iraggiunsero unsenza precedenti grazie a due papi, Leone X e Clemente VII, che permisero loro di intrecciare alleanze con le principalireali d’Europa.