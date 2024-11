Ilrestodelcarlino.it - Con l’auto contro un trattore, 24enne ricoverato ad Ancona

Dopo un violento stra un’auto e un mezzo agricolo, unall’ospedale regionale di Torrette ad. L’incidente è avvenuto l’altra notte, intorno all’una, in via Dante Alighieri a Morrovalle. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per svolgere i rilievi di legge, un’auto e un mezzo agricolo si sono scontrati. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane conducente è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo e affidato alle cure del personale medico che, considerata la situazione, ha disposto il trasferimento urgente del ferito all’ospedale regionale di Torrette, ad, a bordo dell’eliambulanza.