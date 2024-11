Caso Stormy, rinviata la pena per Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.15 E' stataa "tempo indefinito" la sentenza per i pagamenti in nero dialla pornostarDaniels. Lo ha annunciato il giudice Merchan. La data per il pronunciamento dellaper il presidente eletto era fissata per la prossima settimana. Il giudice ha aggiornato l'udienza senza fissare una nuova data. I legali diavevano chiesto l'archiviazione del, in base alla sentenza della Corte Suprema sull'immunità presidenziale.è accusato di aver pagato Daniels perché tacesse su una loro relazione.