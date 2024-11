Ilrestodelcarlino.it - Casalfiumanese, Rodondi: «Manutenzione al rio dopo la segnalazione»

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Bologna), 22 novembre 2024 – «la miariguardo alla mancatadel Rio Casale a, in prossimità di via Montanara, sono lieto di annunciare che il Sindaco Beatrice Poli ha prontamente provveduto alla sua cura». Lo afferma il consigliere comunale di opposizione Christian: «Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, saranno evitati potenziali allagamenti che interessano la parte bassa del paese, in occasione delle prossime piogge. Grazie al sindaco per aver ascoltato la mia».