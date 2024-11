Ilfattoquotidiano.it - Boualem Sansal, lo scrittore franco-algerino 75enne è sparito nel nulla: potrebbe essere stato arrestato per i suoi scritti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il coraggio dello, 75 anni, è di non aver mai rinunciato a vivere e tornare nel suo Paese, a Boumerdès, a est di Algeri, pur sapendo dinel mirino delle autorità per ilibri critici del regime. In una lettera pubblicata oggi da Le Figaro, loKamel Daoud, anche lui, che vive in Francia, racconta che da diverso tempo per parlare al telefono con il collega e amico, per timore che la linea possasotto ascolto, dialogavano solo in video chiamata via Whatsapp, non parlandosi però, ma mostrandosi quello che buttavano giù rapidamente su un foglio. “Se non fosse tragico, l’immagine scadrebbe nel burlesco”, scrive.non dà segni di vita dal 16 novembre. Nessuno, né famiglia né amici né l’editore, Gallimard, hanno più ricevuto notizie di lui.