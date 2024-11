Thesocialpost.it - Bimba di 11 anni investita da un autobus: era appena uscita da scuola

Leggi su Thesocialpost.it

Roma, Bambina di 11da unall’di: È in Gravi CondizioniUn grave incidente ha sconvolto il quartiere Nomentano a Roma nel pomeriggio di ieri, 21 novembre. Una bambina di 11è stata travolta da unin via Asmara, nei pressi del civico 54, all’da. L’episodio è avvenuto intorno alle 14:30 e ha lasciato la comunità locale sotto shock.La Dinamica dell’IncidenteSecondo le prime ricostruzioni, la bambina stava attraversando la strada quando è statadal mezzo pubblico in transito. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma sembra che il conducente dell’non sia riuscito a evitare l’impatto. La dinamica precisa sarà chiarita attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.