Ilveggente.it - Berrettini si arrende: non c’è soluzione

Leggi su Ilveggente.it

non ha potuto fare altro che sventolare bandiera bianca al suo cospetto.La vittoria della Nazionale femminile in BJK Cup è stata la ciliegina sulla torta. Ma su questa torta di spazio ce n’è anche per due, di ciliegine. Ed è per questo che i tifosi azzurri, in questo momento, non possono pensare ad altro che a quanto sarebbe bello se anche Sinner & company riuscissero a mettere la firma sull’impresa Coppa Davis, che è tutto fuorché impossibile.si: non c’è(LaPresse) – Ilveggente.itIl gruppo è fortissimo, oltre che determinato, per cui ha tutte le carte in regola per fare bene per il secondo anno consecutivo. Un quintetto straordinario, tanto in campo quanto dietro le quinte, che ha fatto della compattezza il suo punto di forza. I ragazzi di Filippo Volandri sono una pigna e questo non può che essere un vantaggio, in una competizione a squadra in cui l’unione è senza ombra di dubbio un valore aggiunto.