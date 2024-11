Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Abc, la luce in fondo al tunnel. Dopo 5 sconfitte ecco la vittoria

Abc Castelfiorentino 71Aretina 67 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 9, Rosi 9, Lazzeri 4, Ticciati 3, Corbinelli n.e., Viviani n.e., Marchetti n.e., Falaschi 27, Azzano 4, Nnabuife n.e., Cantini, Gutierrez 15. All. Manetti.ARETINA: Scortica 2, Toia 13, Iannicelli, Buzzone 16, Lemmi 4, Prenga 12, Vagnuzzi, Kader 4, Terrosi, Bischetti 16. All. Fioravanti. Arbitri: Cirinei di Pisa e Parigi di Firenze. Parziali: 21-20; 36-30; 57-53. CASTELFIORENTINO – In un colpo solo l’Abc rialza la testacinquedi fila e centra la primastagionale di fronte al proprio pubblico. Al Pala Betti gli uomini di coach Manetti piegano infatti 71-67 ilAretina, con un uomo su tutti a guidare la cavalcata gialloblu: Francesco Falaschi, autore di una prestazione superlativa, con 27 punti realizzati e tanta concretezza.