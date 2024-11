Ilrestodelcarlino.it - Ammazzata nel sonno, l’ex confessò. Il fratello: “Ma lui è stato assolto ed è libero”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 22 novembre 2024 – Si chiamava Giada. Giada Anteghini, 27 anni da Jolanda di Savoia, paese di 2.600 anime inghiottito tra i campi nebbiosi del basso ferrarese. Un campanile, una piazza, un paio di bar. Lì, in via Colombana Nuvolè, 20 anni fa – era la notte tra il 23 e il 24 novembre 2004 – la ragazza venne aggredita nel, proprio nella stanza accanto a dove dormiva la sua bimba, Giorgia. Una mano assassina che, con una mazzetta (mai ritrovata), la colpì alla testa costringendola a un coma irreversibile per 400 giorni. Poi la morte. “Quel giorno – sussurra ilSimone – lo ricordo come fosse oggi. La telefonata disperata di nostra madre, i servizi alla tv, la corsa in rianimazione”. Una storia assurda, dove la giustizia non è mai riuscita a scrivere il nome dell’assassino.