A Bergamo il convegno sul futuro del calciomercato | Bisogna valorizzare l’equilibrio competitivo

. Non sarà un’altra rivoluzione in stile ‘sentenza Bosman’, come la legge che a metà degli anni ’90 aprì le frontiere del mercato cambiando radicalmente la geografia del pallone e spostando i rapporti di forza tra i club, ma il ‘caso Diarra’ crea un precedente di cui il mondo del pallone dovrà tenere conto. È quanto emerso dalche si è tenuto nella sala Galeotti di via dei Caniana, organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi die che ha visto due illustri ospiti come Andrea Butti, head of competitions and operations della Lega Serie A, e Umberto Marino, direttore generale area istituzionale dell’Atalanta.Il tema della discussione moderata dall’avvocato Attilio Belloli è stata la sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre 2024 che ha messo fine ad una discussione iniziata nel 2014 e che riguarda, per l’appunto, Lassana Diarra, ex centrocampista francese che ha vestito le maglie tra le altre di Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Marsiglia e PSG, che un decennio fa giocava nella Lokomotiv Mosca, dove si era trasferito nel 2013 lasciando l’Anzhi per 12 milioni di euro e firmando un contratto di 4 anni a 6 milioni di euro netti l’anno.