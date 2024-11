361magazine.com - X Factor, è la serata degli inediti

In onda questa sera, 21 novembreX2024 raggiunge il primo momento cruciale della stagione con il Live Show del 21 novembre, trasmesso su Sky Uno e in streaming su NOW, dove gli artisti in gara presenteranno i loro primi. Con la conduzione di Giorgia, la puntata si divide in due manche: glie le cover.La prima manche: gliGli artisti debuttano nel mercato discografico con i loro brani, supportati dai rispettivi giudici:Achille Lauro, l’unico con la squadra ancora completa:I PATAGARRI con “Caravan”, scritto da loro e prodotto da Bias e Danien.Les Votives con “Monster”, scritto da loro e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien.Lorenzo Salvetti con “Mille concerti”, scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzareillo e Gianmarco Merolle, prodotto da Danien.