Liberoquotidiano.it - Urbanistica: Quartapelle, 'salva Milano? Certezza normativa fondamentale'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “La norma interpretativa in materia die edilizia approvata oggi alla Camera segna un punto importante, in attesa dell'approvazione del Senato, per sbloccare la situazione di enorme inin cui versano le pratiche edilizie ae in altre città italiane". Così la deputata democratica, Lia."Era necessaria questa approvazione per chiarire la situazione, sbloccare le pratiche, dareagli operatori e ai funzionari pubblici. Fatto questo necessario passaggio legislativo, è il momento di impegnarsi per la discussione sulla pianificazione, a partire dal Pgt. La logica del mercato immobiliare di questi anni, che ha trascurato la fasce medie e deboli della domanda di alloggi, va corretta per frenare la finanziarizzazione dell'edilizia.