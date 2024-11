Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-11-2024 ore 07:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio alteri di una scoperta la trattativa all’Euro camera dato gli è libera la nomina di Raffaele Fitto a vice presidente esecutivo della commissione Con delega la questione risolta in extremis il caso Teresa Rivera impegnata di mettere le cose formali per l’alluvione di Valencia soddisfatta la premier meloni questo è importante incarico attribuito al commissario designato dall’Italia una vittoria di tutti gli italiani non del governo di una forza politica ha detto elimos ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo successo per tutte le nomine indicate da fonderlaien primo test del rinnovato accordo il 27 nel voto della plenaria su internet commissione prevista per il primo dicembre l’insediamento il presidente uscente degli Stati Uniti autorizzato la fornitura chiavi di mine antiuomo non persistenti dopo i missili a lungo raggio dura la reazione di che si dice pronta ad aprire un negoziato ma non a congelare la guerra sulle posizioni acquisite allarme chi emette la possibilità di unirsi a Franco aereo Russo chiuso temporaneamente Le ambasciate si allontana dal Libano Lo Capo di lana iMac 2008 in 3D di attaccare nel centro di Tel Aviv e come rappresaglia per i raid nel cuore di Beirut inviato di biden vuole in Israele Sanchez riceve il premio È guerra di cifre tu lo sciopero di ieri di medici infermieri contro la manovra finanziaria che giudicano priva di risorse sufficienti per salvare il Servizio Sanitario Nazionale i suoi professionisti mentre oggi ci segui le annunceranno le modalità dello sciopero generale indetto per il 29 di questo mese La provetta di ieri ha registrato un’adesione del 85% secondo i sindacati ma il ministro della Salute Orazio Schillaci Attendo una verifica di numeri che reputa inferiori Questo è il governo che ha messo più soldi sulla sanità pubblica dice mentre i sanitari lamentano stipendi bassi strutture fatiscenti violenza senza di medicina sul territorio Dimmi il fiume di Max e dura la cronaca Una ragazza di 15 anni è stata trovata impiccata a un albero del giardino di casa sua a Piazza Armerina in provincia di Enna due settimane e ora lo tu ti metti in dubbio l’ipotesi di suicidio c’erano segni di una corda attorno ai piedi alla pancia di larimar ragazza aveva la vertebra cervicale intatta le mani libere che c’è un’altra circostanza Anomala le scarpe di larimar erano pulite nonostante per raggiungere la pianta di affettato la terra del giardino la procura dei minori di Caltanissetta pur proseguendo Certamente continua a indagare per istigazione al suicidio nei giorni scorsi PM hanno sequestrato il cellulare di 8 conoscenti della vittima di invidia fa il pieno di ricavi utili segnalando come il boom di intelligenza artificiale continua i ricavi sono bastati e 35,1 miliardi di dollari il 17% in più sul al trimestre precedente il 90% allo stesso periodo dello scorso anno ma attendo facilmente le attese degli analisti l’utile raddoppiato 19,3 miliardi oltre le previsioni del mercato nonostante i risultati i titoli di Nvidia Wall Street dove sono arrivati a perdere fino al 5% con le Stime per il Quarto trimestre dell’esercizio 2025 che non hanno soddisfatto appieno abbiamo a chiudere una porta l’Italia del tennis di Rosa nella finale della Billie Jean King Cup a Malaga dove un altro sogno diventato realtà dice la Capitanata Diana Garden alla vigilia dell’esordio preghiamo insieme ai compagni nelle Alpi Coppa Davis per a difendere il titolo conquistato l’anno scorso e ragazze guidate da Jasmine Paolini hanno sconfitto 20 in finale la Slovacchia mettendo le mani sul trofeo già dopo i due singolari Grazie successi di via Bronzetti della numero 4 al mondo è la quinta volta nella storia ma l’ultima Vittoria risaliva al 2013 che le azzurre della racchetta fanno il loro prestigioso trofeo e noi GIF per il momento Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa