Tragico scontro tra uno scooter ed un minibus | perde la vita un 33enne Inutili i soccorsi ed il trasporto in ospedale Il drammatico incidente a Guidonia Montecelio

Leggi su Dayitalianews.com

Unstradale ha tolto laa un uomo di 33 anni nella serata di mercoledì 20 novembre. Lo, avvenuto sulla via di Campolimpido, ha coinvolto unPiaggio e un. Il motociclista, identificato come C.S., residente a Tivoli, è rimasto vittima di un violento impatto frontale con il veicolo, e nonostante il rapidoin, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.Impatto Frontale tra: Decesso inL’si è verificato verso le ore 19:00, nella zona del “ponticello”, situato tra Villanova die Campolimpido di Tivoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane alla guida dellostava procedendo verso la via Maremmana Inferiore, quando si è scontrato frontalmente con undiretto verso la Città dell’Arte, guidato da un uomo di 60 anni di Roma, a bordo del quale viaggiavano alcuni passeggeri.