Serie C 2024 2025 | il Milan Futuro crolla anche all’Adriatico è fuga Pescara

Ilallo stadio Adriatico e resta mestamente al penultimo posto del girone B della, dovendo arrendersi allo strapotere delche adesso va in. Nel recupero della sfida rinviata a ottobre per via del regolamento Lega Pro sui convocati nelle nazionali, i rossoneri di mister Bonera non riescono a entrare mai in partita e anzi vengono travolti dagli abruzzesi di Baldini, ora a +6 sulla prima inseguitrice e sempre più candidata principale alla promozione diretta.Nel primo tempo i rossoneri U23 finiscono sotto già dopo otto minuti, per effetto del gol a opera di Pierozzi. Il vantaggio consente ai biancazzurri di gestire molto bene la prima mezzora di gara e tra il 32? e il 35? di fatto chiudono il discorso grazie alle reti di Tonin e Merola che fanno vedere i fantasmi di un’altra serata da dimenticare alU23.